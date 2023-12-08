نجاح أول زراعة قوقعة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

نجح قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة ووحدة زراعة القوقعة بمجمع الإسماعيلية الطبي بإجراء أول حالة زراعة قوقعة بما يتوافق مع أحدث البروتوكولات العالمية مع الألتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

يأتي ذلك نتاجًا لحرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على استقبال وتجهيز كافة الحالات التي تحتاج إلى زراعة القوقعة ممن يستوفون كافة الشروط والفحوصات ومتطلبات إجراء الجراحة، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة بدءًا من فحص السمعيات، وجلسات التأهيل والتخاطب مرورًا بمقياس الذكاء والقدرات العقلية، وصولًا إلى فحص وظائف وتشريح الأذن، وذلك بهدف دراسة مدى أهلية المنتفع للخضوع للجراحة من قبل اللجنة الثلاثية المتخصصة.

وتعد تكلفة جهاز القوقعة أكثر من ٤٠٠ ألف جنية تتبني الدولة اجمالي تكلفة مثل هذا الاجراء كاملا تحت مظلة المنظومة بينما تكلف المنتفع ٤٠٠ جنية فقط

تم إجراء زراعة القوقعة على يد فريق من أمهر الأطباء الاستشاريين والإخصائيين حيث قاموا بمتابعة كافة الإجراءات والفحوصات، والتي انتهت بالفحوصات المتخصصة التشريحية

ا.د احمد عبد الخالق - استشاري الانف والاذن والحنجرة وزراعة القوقعة القصر العيني ،د. حامد فؤاد - اخصائي الانف والاذن والحنجرة ،د. محمد عبد النبي - طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة ،د. طارق عبد الغفار إبراهيم - استشاري التخدير ،وفريق التمريض:-أ. مصطفى عطية ،ا.بسمة السيد أ.أحمد مصطفي حفني - أ.سناء هاني طه -أ.سعاد محمد عبد القادر - أ.ولاء صالح محمد - مشرفة العمليات

تحت إشراف:-

د. هاني عبد الرحمن - رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمجمع الطبي

مع متابعة ما قبل وبعد العملية

د. دينا محي - اخصائي السمعيات ، د. شريف محمد - اخصائي التخاطب

بقيادة د. حسين كساب مدير مجمع الإسماعيلية الطبى