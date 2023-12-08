الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بدء تصوير أولى مشاهد «حق عرب» بطولة أحمد العوضي

أحمد العوضي
أحمد العوضي

بدأ الفنان أحمد العوضي، أمس الخميس، تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد «حق عرب»، والذي مقرر أن يشارك ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

 

وتدور أحداث مسلسل «حق عرب» في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يتعرض بطل العمل للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطيفية.

 

ويشارك في مسلسل حق عرب بجانب الفنان أحمد العوضي مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب الفنان أحمد العوضي، ومن بينهم الفنان رياض الخولي، وميرهان حسين، وليد فواز، وفاء عامر.

 

أحمد العوضي يتعاقد على مسلسل «حق عرب»

وكان أحمد العوضي، أعلن تعاقده على مسلسل "حق عرب"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهو من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

 

مسلسل حق عرب .. رمضان 2024

وكتب العوضي":" تم التعاقد علي مسلسل ( حق عرب ) رمضان 2024، انتاج سينرجي ( تامر مرسي )، تأليف محمود حمدان، اخراج اسماعيل فاروق، وده بفضل الله وبفضل دعم اخواتي وحبهم اللي كل حاجه حلوه بتحصل بسببهم وجاييين النهارده ننبسط كلنا".

 

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن الفنان أحمد العوضي، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل “ضرب نار”، وشاركه البطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز.

 

ويجمع "ضرب نار" عدد كبير من النجوم ومن بينهم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، هدى الإتربى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله محمود، وسهير المرشى، وإخراج مصطفى فكري، وتأليف ناصر عبد الرحمن.

 

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

 

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان

 

على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

 

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

 

معلومات عن بطل مسلسل حق عرب 

الفنان أحمد العوضي، ممثل مصري، ولد و تربى و نشأ في حي عين شمس, تخرج من كلية التجارة بجامعة حلوان في عام 2006. 

 

اكتشفه الفنان (نور الشريف) وقدمه ضمن مجموعة من الوجوه الجديدة في مسلسل (ماتخافوش) 2009، (الدالي ج3) 2011، كما شارك في مسلسلات (ميراث الريح) 2013، و(السبع وصايا) 2014.

 

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