المنتدى المصري الروسي.. توطيد للعمل المشترك و انتعاشة جديدة لتعليم واقتصاد البلدين

بحضور ممثلي 90 شركة..

نظم البيت الروسي بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الاحتياطى الإداري الرئاسي الروسي، المنتدى الاقتصادي المصري الروسي.

وحضر المنتدى د. ايجور بو لياتشينكو رئيس قسم التعاون الدولي للبرنامج الرئاسي الروسي، و د. عمرو الديب رئيس قسم الشرق الأوسطفى الأكاديمية الرئاسية الروسية، بمشاركة ممثلي 20 شركة روسية تمثل جامعات ومعاهد بحثية وشركات روسية في مجالات مختلفة، وأكثرمن 70 شركة مصرية بهدف توطيد التعاون المصري الروسي فى كافة المجالات.

افتتح المنتدى شريف جاد، الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية، ومسئول النشاط الثقافي بالبيت الروسي بالقاهرة، بكلمة رحبفيها بالمبادرة الروسية، التى اطلقها د. عمرو الديب، في ظل اهتمام روسي بالانفتاح على السوق المصري.



وأكد "جاد" على إن المشاركين فى المنتدى، هم أصحاب القدرات التنفيذية القادرة على تفعيل العلاقات الثنائية وتوطيد العمل المشترك علىأرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك فرص واعدة للروس في السوق المصري وللمصريين بالسوق الروسي، فى ظل إرادة سياسية بينالقيادتين.

ولفت إلى أن الثقة في الشريك الروسي توجد بقوة لدى المصريين، ويكفى أنها الدولة الوحيدة في العالم التى نفذنا معها 97 مشروعًا منأهم المشروعات الكبرى فى تاريخ مصر المعاصر.

ومن جانبه، أشار د. عمرو الديب الى أن البرنامج الاحتياطى الإداري الرئاسي الروسي، وهوالمسئول عن إعداد الكوادر الروسية للمناصبالهامة، يسعى بجدية إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ويقدم في هذا الإطار مبادرات فعالة قابلة للتنفيذ، وهو ما يعكس الإرادة الروسية فىالاتجاة شرقا وتعزيز التعاون مع دول المنطقة وفي مقدمتها مصر التى تعد شريكا استراتيجيا لروسيا.



وعبر "الديب" عن سعادته برد فعل الشركات الروسية التي آتت إلى مصر محملة بأحلام عريضة، لتفعيل التعاون فى المجالات المختلفة،لافتا إلى أن الجانب المصري حضر بقوة وهو ما يعكسه عدد الشركات المصرية التى حضرت أكثر من 70 شركة، بإلإضافة لحضورالمهندس أحمد طه، ممثل جمعية المصدرين المصريين.



وشدد على أن الجانب المصري اهتم بمناقشة قضايا التعاون فى مجال التعليم والعلاقات التجارية، وبحث مسائل الاستيراد والتصدير بينالبلدين.