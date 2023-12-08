بالتعاون مع 3 جامعات حكومية
الشباب والرياضة تُطلق استمارة التقديم للمشاركة ببرنامج «تنمية مهارات اللغات»
أطلقت وزارة الشباب والرياضة ،من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، استمارة التقديم للمشاركة ببرنامج « تنمية مهارات اللغات » بمحافظات القاهرة الكبري ، وذلك في إطار التعاون المثمر للوزارة مع الجامعات الحكومية " القاهرة ؛ عين شمس ؛ بنها ؛ المعهد العالي للغات بالسادس من اكتوبر" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .
ومن متطلبات المشاركة في البرنامج :
• ان يكون المشارك مصري الجنسية.
• الفئة العمرية من 18لــ 40 عامًا .
• ان يكون طالبًا أو خريجاً من الحاصلين على مؤهل عالى أو فوق متوسط.
• ان يكون المشارك من القاطنين بمحافظات إقليم القاهرة الكبري " القاهرة ؛ الجيزة ؛ القليوبية "
• تتحمل وزارة الشباب والرياضة دعم بقيمة ٥٠٪ من قيمة الكورس للمستوي الواحد ويتحمل الدارس قيمة ٥٠٪ الأخري .
• الدراسة في مراكز اللغات والترجمة بالجامعات والمعاهد العليا المذكورة أعلاه على أن تكون الدراسة لأولوية الحاجزين علما بأن تسديد قيمة الكورس داخل الجامعة التى يرغب كل شاب للدراسة بها.
• للحجز والاشتراك والتسجيل من خلال الرابط الألكتروني التالي :