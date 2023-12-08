الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالتعاون مع 3 جامعات حكومية

الشباب والرياضة تُطلق استمارة التقديم للمشاركة ببرنامج «تنمية مهارات اللغات»

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ،من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، استمارة التقديم للمشاركة ببرنامج « تنمية مهارات  اللغات » بمحافظات القاهرة الكبري ، وذلك في إطار التعاون المثمر للوزارة مع  الجامعات الحكومية " القاهرة ؛  عين شمس ؛  بنها ؛  المعهد العالي للغات بالسادس من اكتوبر"  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

ومن متطلبات المشاركة في البرنامج :

• ان يكون المشارك  مصري الجنسية.

•  الفئة العمرية من 18لــ 40 عامًا .

•  ان يكون طالبًا أو خريجاً من الحاصلين على مؤهل عالى أو فوق متوسط.

•  ان يكون المشارك  من القاطنين  بمحافظات إقليم القاهرة الكبري " القاهرة ؛  الجيزة ؛  القليوبية "

•  تتحمل وزارة الشباب والرياضة دعم بقيمة  ٥٠٪ من قيمة الكورس للمستوي الواحد ويتحمل الدارس قيمة ٥٠٪ الأخري .

•  الدراسة في مراكز اللغات والترجمة بالجامعات والمعاهد العليا المذكورة أعلاه على أن تكون الدراسة لأولوية الحاجزين علما بأن تسديد قيمة الكورس داخل الجامعة التى يرغب كل شاب للدراسة بها.

• للحجز والاشتراك والتسجيل من خلال الرابط الألكتروني التالي :

https://forms.gle/fYKsiJedSio7QGDG9 

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