الشباب والرياضة تُطلق استمارة التقديم للمشاركة ببرنامج «تنمية مهارات اللغات»

بالتعاون مع 3 جامعات حكومية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ،من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، استمارة التقديم للمشاركة ببرنامج « تنمية مهارات اللغات » بمحافظات القاهرة الكبري ، وذلك في إطار التعاون المثمر للوزارة مع الجامعات الحكومية " القاهرة ؛ عين شمس ؛ بنها ؛ المعهد العالي للغات بالسادس من اكتوبر" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

ومن متطلبات المشاركة في البرنامج :

• ان يكون المشارك مصري الجنسية.

• الفئة العمرية من 18لــ 40 عامًا .

• ان يكون طالبًا أو خريجاً من الحاصلين على مؤهل عالى أو فوق متوسط.

• ان يكون المشارك من القاطنين بمحافظات إقليم القاهرة الكبري " القاهرة ؛ الجيزة ؛ القليوبية "

• تتحمل وزارة الشباب والرياضة دعم بقيمة ٥٠٪ من قيمة الكورس للمستوي الواحد ويتحمل الدارس قيمة ٥٠٪ الأخري .

• الدراسة في مراكز اللغات والترجمة بالجامعات والمعاهد العليا المذكورة أعلاه على أن تكون الدراسة لأولوية الحاجزين علما بأن تسديد قيمة الكورس داخل الجامعة التى يرغب كل شاب للدراسة بها.

• للحجز والاشتراك والتسجيل من خلال الرابط الألكتروني التالي :

https://forms.gle/fYKsiJedSio7QGDG9