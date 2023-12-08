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الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وزير الرياضة يهنئ بدوي ومنسي بعد التأهل لأوليمبياد باريس في الشراع

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعبة خلود منسي، واللاعب علي بدوي، بعد تأهلهما إلي أوليمبياد باريس، والفوز بالميدالية الذهبية لكل منهما في بطولة أفريقيا للشراع المقامة في سوما باي بالغردقة.


وأشار الوزير إلي الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية علي توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية من خلال توفير برامج رعاية ودعم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القطاع الخاص.

 

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