قصة وأبطال مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح"

يستعد أبطال مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، للفنانة شيري عادل، لانطلاق العرض خلال الفترة المقبلة.

يناقش مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح، عدد من القضايا الاجتماعية، خاصة المشكلات التى تواجة المقبلين على الزواج ، والمشاكل التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج، و تدور أحداثه فى إطار 45 حلقة.

مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح، بطولة شيري عادل، وإسلام جمال، وميرهان حسين، وعمر الشناوى، وبسمة داود، ولقاء سويدان"، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

آخر أعمال الفنانة شيري عادل

"يشار إلى أن آخر أعمالها "حكايات جروب الدفعة" مكونة من 15 حلقة، وبطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ايمان الشريف، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، فاطمة محمد على، محمد دسوقى، ماركو ادوارد، كريم صبحى، بسنت حاتم.

وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.