عاجل
وزير الداخلية يعقد اجتماعًا مع القيادات الأمنية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية
الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

قصة وأبطال مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح"

شيري عادل
شيري عادل

يستعد أبطال مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، للفنانة شيري عادل، لانطلاق العرض خلال الفترة المقبلة.

يناقش مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح، عدد من القضايا الاجتماعية، خاصة المشكلات التى تواجة المقبلين على الزواج ، والمشاكل التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج، و تدور أحداثه فى إطار 45 حلقة.

مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح، بطولة شيري عادل، وإسلام جمال، وميرهان حسين، وعمر الشناوى، وبسمة داود، ولقاء سويدان"، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

 

آخر أعمال الفنانة شيري عادل

"يشار إلى أن آخر أعمالها "حكايات جروب الدفعة" مكونة من 15 حلقة، وبطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ايمان الشريف، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، فاطمة محمد على، محمد دسوقى، ماركو ادوارد، كريم صبحى، بسنت حاتم.

وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لمسلسل "حدوتة منسية"

أوركسترا القاهرة السيمفوني تحيي حفلًا بعنوان "الاتجاه الألماني" غدًا

سلسلة وهابيات تضيء مسرح معهد الموسيقى العربية

موعد ومكان العرض المسرحي "تحب تموت إزاي"

أحمد حلمي يكشف موعد ومكان عزاء شقيقه

محمد عساف عن أحداث فلسطين: "لا أجد الكلمات للتعبير عما يجري"

إيرادات فيلم شماريخ في شباك التذاكر

نجوم مسلسل "على باب العمارة" ضيوف منى الشاذلي.. الليلة
الجريدة الورقية