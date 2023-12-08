طلاب جامعة الأزهر بأسيوط لذوي الهمم يحصدوا 18 ميدالية في بطولة الجامعات

حقق فريق طلاب جامعة الأزهر بأسيوط لذوي الهمم نجاحًا ملموسًا في بطولة الجامعات لمتحدي الإعاقة التي أقيمت بمدينة الألعاب الرياضية بأبي قير في الإسكندرية. شارك فرع الجامعة ضمن بعثة جامعة الأزهر بعدد 20 طالبًا، وتمكنوا من الحصول على 18 ميدالية متنوعة تضمنت 15 ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واحدة.

تميزت جامعة الأزهر بأسيوط بالمركز الأول في العديد من الفعاليات الرياضية في البطولة. حقق الفريق الميدالية الذهبية في مسابقة كرة الطائرة جلوس، حيث قدموا أداءً ممتازًا وأبهروا الجميع بمهاراتهم الفائقة. كما نال الفريق الذهبية أيضًا في رياضة تنس الطاولة ورفع الأثقال والعاب القوى، ما يعكس التفوق العالي للفريق في مختلف المجالات الرياضية.

وقد أشاد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بالطلاب المشاركين وثنى على جهودهم وتفوقهم في البطولة. أكد دور الرياضة في تعزيز روح الانتماء وتحفيز الطلاب للتفوق وتحقيق النجاح، كما أوضح أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الجامعة في دعم الطلاب ذوي الهمم وتوفير الفرص المناسبة لهم لتطوير قدراتهم الرياضية.

يُعَدُ هذا الانجاز إلهامًا وحافزًا للطلاب الآخرين للاستمتاع بمزيد من التدريب والمشاركة في المسابقات الرياضية. بفضل هذا الإنجاز، قد تكون لجامعة الأزهر بأسيوط دور محوري في دعم وتشجيع المواهب الرياضية للطلاب ذوي الهمم وتعزيز مكانتها كمركز رياضي رائد في مصر والمنطقة.