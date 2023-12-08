رسالة ماجستير تطالب بالحد من استخدام مادة أكسيد النحاس النانوية بجنوب الوادي

حصلت الباحثة رحاب محمد علي محمد، المعيدة بقسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، على درجة الماجستير فى العلوم الطبية البيطرية تخصص فسيولوجيا، عن رسالتها المعنونة: "التأثيرات البيوكيميائية والسلوكية والنسيجية للتعرض الفموي الحاد لجزيئات أكسيد النحاس النانوية في ذكور الجرذان البيضاء السليمة ".

عقدت المناقشة فى رحاب كلية الطب البيطرى بقنا، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة والدكتور سامي عبدالرؤوف فهيم، عميد الكلية.

أوضحت الباحثة رحاب محمد علي محمد، إن الدراسة توصلت إلى عدة نتائج منها تأثير مادة أكسيد النحاس النانوية سميتها عند تناولها عن طريق الفم واستخدامها بجرعات عالية "حيث تسببت هذه المادة بإحداث تلف خلايا الكبد والكليتين والمخ لذكور الفئران البيضاء مما أدي هذا التلف إلي زيادة انزيمات الكبد واليوريا والكرياتينين بالاضافة إلي تأثيره علي نشاط الفئران .. وأكدت الدراسة أنه من الأفضل الحد من استخدام مادة أكسيد النحاس النانوية في إضافات الأعلاف أو أي مواد تصلح للاستخدام الآدمي.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الاستاذ الدكتور عبد اللطيف شاكر صديق أستاذ الطب الشرعي والسموم كلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي "محكما"، و والاستاذ الدكتور / أحمد مصطفي محمود حسان أستاذ مساعد الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب بجامعة سوهاج "محكما"، و الاستاذ الدكتور / حسن أحمد أحمد محمد أستاذ مساعد الفسيولوجيا كلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي "مشرفا ومحكما".