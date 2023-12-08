الزقازيق ضمن أفضل ٥٠٠ جامعة عالمياً طبقاً للتصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة

أظهر التصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة «UI Green Metric» لعام ٢٠٢٣ تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً في الترتيب ضمن أفضل ٥٠٠ جامعة على مستوى الجامعات العالمية.

وجاءت جامعة الزقازيق في المركز ٤٩٧ عالميا والمركز ١١ محليا، من بين ١١٨٣ جامعة على مستوى العالم، وضمن ٢٦ جامعات مصرية، ظهرت في هذا التصنيف.

وأعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، حصول الجامعة على ترتيباً عالمياً متميزاً طبقاً للتصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة «UI Green Metric» في مجال التنمية المُستدامة لعام ٢٠٢٣، والتي صنفت وقيمت ١١٨٣ جامعة على مستوى العالم، حيث جاءت جامعة الزقازيق ضمن المركز ٤٩٧ جامعة على مستوى العالم، والـ ١١ محلياً ضمن ٢٦ جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي، بالإنجاز الذى تم تحقيقه، وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، والذي اشتركت به الجامعة لأول مرة ضمن هذا التصنيف، مشيداً أيضاً بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الإرتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة، بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

وأوضح التزام جامعة الزقازيق بأهداف التنمية المستدامة، المواكبة لإستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وأثنى الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، بما حققته الجامعة من تقدم فى هذا التصنيف، مؤكداً أن الجهود المبذولة لتحسين البحث العلمى له أكبر الأثر فى تحقيق مراكز متميزة فى التصنيفات العالمية. مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تضع على قائمة أولوياتها البحث العلمي وزيادة ثقافة الاستدامة في الجامعة، واتخاذ خطوات نحو حياه وتعلم وبيئة عمل أكثر استدامة للمجتمع الجامعي.

وذكر أن الجامعة تعمل على تعزيز الاستدامة المؤسسية، والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا، لتصبح جامعة الزقازيق مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية.

ولفت إلى التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة في التصنيفات الدولية ذات السمعة الأكاديمية المرموقة.

وأضاف نائب رئيس جامعة الزقازيق، أن التصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة «UI Green Metric» ، يعتبر أحد أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، حيث يعمل على ترتيب الجامعات وفقاً لعمليات التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.