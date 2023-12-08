الأنبا يوأنس يترأس النشاط الروحي بكنيسة ماربقطر بموشا

يترأس نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، غدًا السبت، الفعاليات الروحية بمناسبة نهضة صوم الميلاد ذلك بمقر كنيسة ماربقطر بموشا، ذلك بدءًا من تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا.

يتخلل الاجتماع الطقوس الأرثوذكسية بمشاركة خورس الشمامسة والآباء الكهنة آبناء الكنيسة القبطية في أسيوط.



احتفل الأقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة وأقامت الفعاليات الروحية، كان آخرها "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثارا باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.