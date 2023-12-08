ضبط شقيقين شرعا في التخلص من عامل بسبب خلافات أولوية المرور بالبلينا

أصيب عامل في منتصف العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج برش خرطوش بالبطن تعدى عليه شقيقين بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة بينهما بسبب أولوية المرور وجرى نقله لمستشفى البلينا المركزي وضبط المتهمين والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب دائرة المركز.





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عبد المعز . ع . م . ع" 33 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مصاباً برش خرطوش بالبطن وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي.



وطرف ثان "فارس . ا . ا . ا" 18 سنة طالب وشقيقه "خالد . ا . ا . ا" 17 سنة طالب ومقيمان دائرة المركز.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر وقيام الأول من الطرف الثاني– بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته أثناء تواجدهما دائرة المركز بسبب خلافات سابقة بينهما علي أولوية المرور.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.