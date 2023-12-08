وفاة عامل أثناء عمله بشركة خاصة بسوهاج الجديدة

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي عامل حدادة في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج جثة هامدة صدمه لودر أثناء قيامه بالعمل بشركة خاصة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وضبط اللودر وقائده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لقسم شرطة سوهاج الجديدة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "أحمد . ف . ا . ت" 30 عامل حدادة دائرة مركز أخميم جثة هامدة إدعاء حادث تصادم .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال عم المتوفى "حسان . ا . ت . م" 45 سنة عامل ومقيم بذات العنوان أفاد بأنه حال عمله والمتوفى بموقع لشركة خاصه إصطدم به لودر خاص بالشركة قيادة أحمد ع ع - سن 23 سنة سائق ومقيم / دائرة مركز سوهاج مما أدي لوفاته ونفى الشبهة الجنائية وبسؤال قائد اللودر قرر بمضمون ما سبق وذلك بطريق الخطأ .





تم التحفظ على اللودر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .