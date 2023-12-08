توجيه التربية الرياضية يدشن 3 مبادرات بتعليم نجع حمادي

دشن توجيه التربية الرياضية و الكشفية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، فعاليات مبادرة " اتحضر للأخضر" و" احمي كوكبنا "و" بدائل العشوائيات" تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وحضور صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور عفت وزيرى مدير إدارة نجع حمادى التعليمية، و الكابتن حسن عوض موجه عام التربية الرياضية بقنا، وإشراف الكابتن محمود نجيب موجه اول التربية الرياضية بإدارة نجع حمادى.

وأوضح الدكتور علي يحي موجه التربية الرياضية، أن تدشين مبادرة " اتحضر للأخضر " تضمن تشجير وإعادة زراعة الحديقة المواجهة لمبني الإدارة التعليمية بنجع حمادي، بعدد من الأشجار والنباتات لإضفاء مظهرا جماليا علي المنطقة المحيطة بالحديقة.

وأضاف موجه التربية الرياضية، أنه جري كذلك تدشين مبادرة " احمي كوكبنا " وذلك من خلال عقد ندوات توعية للطلاب والطالبات، حيث جري عقد ندوة توعوية بمدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية عن كيفية التعامل مع البيئة المحيطة وعدم تلويثها، مؤكدا علي تدشين مبادرة أخري تحت عنوان " بدائل العشوائيات" بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات، واستهلت فعالياتها بعقد ندوة تثقيفية، وتنفيذ عروض رياضية، وبعض الألعاب البسيطة الترفيهية.

شهد الفعاليات، رمضان حمدون رئيس تنسيق الخدمات بنجع حمادي، و القائدة توحه رجب مسؤول مركزى المرشدات بالمديرية، والقائد حسين سعد بلاش مسؤول مركزى كشافة بالمديرية، والقائد إبراهيم عباس أحمد مسؤول الكشافة بإدارة نجع حمادي التعليمية وقائد فريق كشافة مدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح الإعدادية بنين، والقائد عمر فؤاد قائد فريق الأشبال بمدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات، و القائدة أمال نبيه يوسف قائدة فريق البراعم بمدرسة اللواء سمير خلف الله، وفريق كشافة مدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح حسن الإعدادية بنين بنجع حمادي.