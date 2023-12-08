الشباب والرياضة بشمال سيناء تستلم إعانات إغاثية لمصابي فلسطين

بالتعاون مع هيئة انقاذ الطفولة الدولية

إستقبل ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة شمال سيناء وفداً من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية لتسليم كونتنر إعانات إغاثية لمصابي فلسطين بالصالة المغطاة بالعريش.

وقد رحب حسن عبد الوهاب بوصول أول دفعة من الإعانات الإغاثية والإنسانية إلي أهالينا وأخواتنا من مصابي فلسطين بحضور عبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة والدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء وجيهان حنفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء وإيمان عثمان مدير عام الاداره العامه للموهوبين والمبدعين بالتعاون مع وزارة الشباب والهيئة العامة للطفولة.

وقد ندد عبد الوهاب بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما بات يمثل تهديد مباشر على السلام الدولي و يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم و تضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

