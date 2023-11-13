أوسيمين يكشف ناديه المفضل له في البريميرليج

كشف النجم النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي عن فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي.

وتتنافس الأندية الكبرى في اوروبا للحصول على حدمات أوسمين في الفترة المقبلة بعد التألق الكبير الذي ظهر عليه خلال السنوات الماضية.

وقال أوسيمين في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق " فابريزيو رومانو " : " ليس لدي فريق مفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز ولكني أمتلك قميصين تشيلسي ومانشستر يونايتد ، العديد من أصدقائي هم من مشجعي تشيلسي وهناك قليل فقط من مشجعي مانشستر يونايتد " .

وأضاف النجم النيجيري " الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأكثر تقديراً من قبل كل لاعب من قارة أفريقيا ، إنه دوري ضخم ".

وقاد أوسيمين، نابولي على التتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بمساعدة العديد من زملائه الآخرين تحت قيادة لوشيانو سباليتي.

ويحتل أوسمين المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الايطالي بالموسم الحالي بينما ينفرد لاوتارو مارتينيز بالصدارة برصيد 12 هدفا ويليه أوليفيه جيرو بفارق 5 أهداف.