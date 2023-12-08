سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الجمعة 8-12-2023

ننشر سعر الريال القطرى، اليوم الجمعة 8-12-2023، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، ليسجل سعره فى البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء، و8.47 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.87 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في بعض البنوك كالآتي:

سعر الريال القطري في البنك المركزي

8.45 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك الأهلى المصري

7.80 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى في بنك الإسكندرية

7.87 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.50 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.45 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 33.07 للشراء، و33.26 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.57 جنيه للشراء، 38.84 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.09 جنيه للشراء، 35.33 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.59 جنيه للشراء، و22.71 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.43 جنيه للشراء، و4.46 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.93 جنيه للشراء، 2.95 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.87 للشراء، 21.34 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.29 جنيه للشراء، 4.31 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية:

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 98.98 جنيه للشراء، 100 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.83 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.47 جنيه للبيع.