الولايات المتحدة توقع اتفاقية مع موزمبيق لتعزيز شبكة الشركاء بالطيران المدني

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية مع موزمبيق لتعزيز شبكة شركاء أمريكا من شركات الطيران المدني في الأجواء المفتوحة.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم أن مندوبي الولايات المتحدة قاموا بتوسيع شبكة شركاء الأجواء المفتوحة الأمريكية من خلال وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاقية جديدة مع موزمبيق، وذلك على هامش مؤتمر مفاوضات الخدمات الجوية 2023.

وانعقد مؤتمر مفاوضات الخدمات الجوية 2023 في الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يعد المؤتمر أكبر تجمع لمفاوضي الطيران المدني لهذا العام، وشارك فيه أكثر من 100 دولة.

وتضع اتفاقيات الأجواء المفتوحة أطرا قانونية للنقل الجوي الدولي لتسهيل نمو نظام طيران مدني دولي يتسم بالكفاءة وقائم على السوق.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة تابعة لها وصلت موسكو، تحمل على متنها 68 مواطنًا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزّة عبر القاهرة مع أفراد عائلاتهم، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: "هبطت الرحلة الخاصة بوزارة الطوارئ الروسية في مطار دوموديدوفو؛ طائرة من طراز "إيل-76" قامت بإجلاء، 68 مواطنا روسيا وأفراد أسرهم عبر القاهرة اليوم، وتم نشر مقر عمليات مشترك بين الإدارات في مطار دوموديدوفو، لتوفير الضروريات الأساسية والملابس الدافئة والطعام للأشخاص، فضلاً عن الدعم المعلوماتي والنفسي والطبي".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أفادت يوم أمس، بوصول 883 مواطنا روسيا من أصل 1100 شخص طلبوا المساعدة في الإجلاء من قطاع غزة إلى روسيا.