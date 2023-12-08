سقوط عمود كهرباء بمدينة بنها |تفاصيل

شهدت منطقة شارع مدرسة ٢٥ يناير بمدينة بنها خلف مبنى محافظة القليوبية سقوط أحد أعمدة الإنارة على الأرض في منتصف الشارع بسبب تاكل العمود من الاسفل دون وقوع أى إصابات.

فوجىء أهالى المنطقة صباح اليوم بسقوط عمود كهرباء وسقوط الأسلاك على الأرض وقاموا بإبلاغ الأجهزة التنفيذية لإتخاذ اللازم .

وتلقي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بلاغا من مواطنى المنطقة محل الواقعة وعلى الفور تم إخطار المحاسب محمد عبد الحميد مرعى رئيس مدينة ومركز بنها وإدارة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال رفع العمود وإعادة تركيبة بشكل سريع .