وكيل وزارة الصحه بالاسماعيليه يتابع استعدادات مديرية الصحه لبدء الانتخابات الرئاسية

بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه والسكان واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عَقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيليه- اجتماعًا اليوم الخميس برئاسته وحضور الدكتوره ريم مصطفى مساعد وكيل مدير المديريه ومديرى إدارات ديوان عام مديرية الصحه والادارات الصحيه ومديرى المستشفيات لمناقشه إستعدادات مديريه صحه الاسماعيليه خلال فترة الانتخابات الرئاسيه 2023 والتى من المقرر اجرائها أيام 10-11-12 من شهر ديسمبر الجارى.

أشار "حطب" إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل غرفه الطوارئ الفرعيه بالمديريه برئاسته على مدار الساعه طوال فترة الانتخابات بالتنسيق مع غرفه الطوارئ الرئيسيه بديوان عام محافظة الإسماعيليه.

وتابع اجراءات تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال فترة الإنتخابات ،ورفع درجه الاستعداد لإستقبال أى حالة طوارئ داخل او خارج اللجان وجاهزيه كافه المستشفيات والأقسام للعمل بكفاءه ،كما اطمأن على توافر أكياس الدم وارصدة الأدويه والمستلزمات والتأكد من انتظام كافة الفرق الطبيه من اطباء وتمريض وصيادله.

وأكد وكيل وزارة الصحه على ضرورة توجيه العاملين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2023، وأهمية ان يمارس كل مواطن حقه الدستورى بانتخاب رئيس الجمهوريه للحفاظ على استقرار الوطن وحماية مقدراته ،موجها بتنظيم الذهاب الى اللجان بتقسيم القوى البشريه فى جميع المنشآت الصحية على يومين بما لا يخل بسير العمل ،وتيسير وصول العاملين للجان الانتخاب بتوفير وسائل انتقال للعاملين وتوجيههم إلى مقارهم الانتخابية.