المستشار العسكري ووكيل تعليم دمياط يتفقدان تجهيزات اللجان الانتخابية ومبيت قوات التأمين

تفقدا المستشار العسكري عميد اركان حرب هيثم عبد السميع والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية التعليم بدمياط الاستعدادات النهائية الخاصة باللجان الانتخابية ومقرات قوات التأمين المرافقة بدمياط

واكد المهندس علي عبد الرؤوف أن كافة اللجان الانتخابية المخصصة ومقرات المبيت لقوات التأمين تم انتهاء من كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين ايام ١٠-١١-١٢ من ديسمبر ٢٠٠٢٣ وذلك بالتنسيق بين المديريات المعاونة والأجهزة الأمنية

وأوضح وكيل الوزارة انه تمت مراجعة جميع المدارس المخصصة للجان الانتخابات من سباكة وكهرباء ونظافة وتجهيز طفايات الحريق لكل لجنة بالإضافة إلي تجهيز غرف الإقتراع والغرف المؤمنة وساحات الإنتظار مع تقديم مديري المدارس لكافة سبل الدعم اللوجستي وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوى الهمم، مع تفعيل غرفة العمليات بالديوان والإدارات التعليمية الخاصة بلجان الانتخابات الرئاسية القادمة.

ومن جانبه أكد المستشار العسكري أن الانتخابات الرئاسية تعد مناسبة ديموقراطية عظيمة يستطيع الشعب المصري من خلال رسالة قوية وواضحة وصريحة للعالم أجمع بأن مصر وطن عظيم وشعب عريق يترأسه قيادة واعية تسير بحكمة واقتدار للوصول به لبر الأمان والاستقرار إقتصاديا واجتماعياً.