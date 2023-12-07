3 مشاريع فائزة من أصل 12 مشروعًا فى سوق البحر الأحمر

من بينها مصرى

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، عن الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر النقدية والعينية الهادفة لتطوير وتعزيز المواهب الجديدة من صُنّاع الأفلام فى السعودية والعالم العربى وإفريقيا.

فعقب دراسة واستعراض الأعمال المتنافسة، توصّلت ثلاث لجان تحكيم، وهى: برنامج سوق المشاريع والأعمال قيد الإنجاز ومعمل المسلسلات لاختيار تسعة مشاريع فائزة ليستفيد أصحابها من الجوائز السخية التى يمنحها صندوق البحر الأحمر إلى جانب العديد من الجوائز التى قدمها شركاء المهرجان.

شارك فى المنافسات 24 مشروعًا ضمن سوق البحر الأحمر، منها 12 فيلمًا تعود لصُنّاع أفلام من أصول أفريقية وعربية، إلى جانب 12 مشروعًا مُشاركًا فى لودج البحر الأحمر لمخرجين سعوديين وعرب وأفريقيين تم تطويرها خلال العام الماضى من خلال ورش عمل مكثفة، وذلك بالشراكة مع مختبر تورينو للأفلام.

ودُعمت جوائز لجنة تحكيم الخاصة بسوق المشاريع التابع لسوق البحر الأحمر من قِبل صندوق البحر الأحمر، وقد تضمنت المجموعة المتنافسة على جوائز السوق خمسة مشاريع سعودية وخمسة مشاريع أفريقية و14 مشروعًا من العالم العربى.

كما تضمنت عروض «أفلام قيد الإنجاز» ستة أفلام روائية لمخرجين من المنطقة العربية والإفريقية. وقد تنافست جميع مشاريع «أفلام قيد الإنجاز» على جوائز سوق البحر الأحمر، المدعومة من قبل صندوق البحر الأحمر.

اختارت لجنة تحكيم برنامج الأعمال قيد الإنجاز مشروعين حيث حصل مشروع «سيمبا» لهوغو سالفاتيرا على جائزة لجنة التحكيم لمرحلة ما بعد الإنتاج فى سوق البحر الأحمر بقيمة 10.000 دولار أمريكى، كما حصد مشروع «يونان» لأمير فخر الدين على جائزة مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 30,000 دولار أمريكى.

اختارت لجنة تحكيم سوق المشاريع 3 فائزين من بين 12 مشروعًا متنافسًا، وحصل على الجوائز كل من المشاريع التالية: مشروع وحدة الحب ينتصر لدانييل عربيد الذى حصد جائزة الإشادة الخاصّة من لجنة التحكيم وتبلغ قيمتها 25,000 دولار أمريكى، كما فاز بجائزة سوق البحر الأحمر للتطوير وتبلغ قيمتها 35,000 دولار أمريكى مشروع «واحد وأربعين» لسامح علاء، إلى جانب جائزة الإنتاج التى تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكى، وحصل عليها مشروع «عودة الابن الضال» لرانى مصالحة.

كما اختارت لجنة تحكيم سوق المشاريع أيضًا من بين 12 مشروعًا متنافسًا من لودج البحر الأحمر، 4 أفلام فائزة بجائزة إنتاج تبلغ قيمتها 50,000 دولار أمريكى لِكل مشروع، وحصد الجوائز كل من مشروع «بصحبة حسناء» لآمال يوسف، ومشروع «قصة رائعة» لفينتشو نشوغو، ومشروع «بلاك سنيك» للمخرج نايشة نياموبايا، ومشروع «أبى قتل بورقيبة» لفاطمة الرياحى.