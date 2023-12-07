مصر تشارك في أعمال النسخة الثانية بالمؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة في الجزائر

صرح الدكتور مختار وريده، سفير مصر في الجزائر، أن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد ترأس الوفد المصري المشارك في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر العاصمة خلال الفترة ٥-٧ ديسمبر ٢٠٢٣، تحت شعار "الإبتكار من أجل تنمية القارة الأفريقية"؛ والذي تم تنظيمه تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقد شارك السفير المصري في فعاليات المؤتمر الذي افتتحه الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي بحضور أكثر من ٣٥ وفداً رسمياً وزارياً، بالإضافة إلى العديد من الشركات الناشئة من الدول الأفريقية.

التعاون بين البلدين في مجال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وصرح السفير وريده أن الوفد المصري عقد اجتماعات هامة مع المسئولين الجزائريين، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتبادل الخبرات وتنمية القدرات.

كما تم تفقد الشركات المصرية الناشئة المشاركة في المعرض المقام على هامش المؤتمر، حيث قدموا عرضاً لمشروعاتهم، ومدى اهتمامهم بالعمل على تعزيز أوجه الشراكة مع السوق الجزائري.

وقد أقام سفير مصر حفل استقبال شارك فيه الوفد الرسمي المصري وأعضاء من الشركات المصرية المشاركة في المؤتمر، حيث تم إلقاء الضوء على العلاقات التي تجمع مصر والجزائر، وكذا أنشطة التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري التي تجري خلال الفترة الراهنة.