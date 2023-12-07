وزير الشباب والرياضة يعطي شارة بدء تدشين المطبخ الخيري بنادي إتحاد شمال سيناء

في اطار الدعم الكامل من الدولة المصرية للقضية الفلسطينية

أعطي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شارة البدء بإعداد وتجهيز مطبخ خيري بنادي إتحاد شمال سيناء لتجهيز الطعام للعالقين الفلسطينين بالمنشآت الشبابية والرياضية بشمال سيناء، والذي أعدته اللجنة العليا للقوافل الشاملة بوزارة الشباب والرياضة وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات وأجهزة الدولة لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينين، استمراراً للدعم الكامل للاشقاء الفلسطينيين.



ويتم توفير جميع الأدوات المطبخية اللازمة وتم توزيع جميع المواد الغذائية الخام، بما يضمن استمرارية تقديم الوجبات الغذائية، وتم التنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري وكافة أطراف الجهاز التنفيذي للمحافظة، لضمان سلامة وصحة الوجبات الغذائية وفقا للمعايير الطبية والصحية اللازمة.