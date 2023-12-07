الأسماك أبرزها.. أطعمة يجب أن يتناولها الرجال يوميا

يستمر ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية بين الرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا.

وكما قال الأطباء لموقع MedicForum، فإن هذا يرجع إلى وتيرة الحياة في مدينة كبيرة، والضغط المزمن، والأزمة المالية وكذلك العادات السيئة ومشاكل العلاقات الشخصية، وبالطبع النظام الغذائي غير المتوازن.

يعتقد الأطباء أنه يمكن الوقاية من العديد من الأمراض عن طريق إثراء النظام الغذائي بأطعمة معينة.

على سبيل المثال، المأكولات البحرية لها تأثير ملحوظ على صحة الرجال، نحن لا نتحدث فقط عن ما يسمى بالمنشطات الجنسية - المنتجات التي تعزز الفاعلية المحار وبلح البحر والحبار والروبيان غنية بالبروتين والعناصر الدقيقة، وخاصة الزنك، مما يمنع تطور سرطان البروستاتا، ويوجد الزنك أيضًا في لحوم البقر والبقوليات.

الأسماك مرغوبة جدًا في النظام الغذائي، خاصة الأصناف الدهنية يعتبر سمك السلمون والتونة والماكريل والرنجة والسلمون المرقط والسلمون من مصادر الأحماض الدهنية التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول والوقاية من سرطان البروستاتا وكذلك تنشيط الدورة الدموية وتحسين أداء القلب والجهاز المناعي.

ينصح الأطباء بإضافة البروكلي إلى نظامك الغذائي، لأنه يحتوي على مواد تحمي الجسم من الجذور الحرة التي تثير تطور السرطان.

البروكلي غني بفيتامين C والبيتا كاروتين والبوتاسيوم والسلفورفان، والتي لها تأثير قوي مضاد للأورام.

ولا تتجاهل الموز لبها الحلو غني بالبوتاسيوم، وهو أمر ضروري للعمل الطبيعي للجهاز العصبي والقلب الاستهلاك المنتظم لهذه الفاكهة الجنوبية سيساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

توصل العلماء إلى طريقة لإنقاذ الأوعية الدموية في جسم الإنسان من تصلب الشرايين وتخليص الجسم من الكولسترول الضار الذي يؤثر على حالة الأوعية الدموية.

