طارق حامد يُحرز هدفًا رائعًا في شباك الاتحاد السعودي (فيديو)

استطاع الدولى المصري طارق حامد، المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، تسجيل هدف رائع أمام اتحاد جدة في المباراة التى تجمع بين الفريقين، حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي.

وشهدت الدقيقة 48 من بداية الشوط الثاني، تسديدة صاروخية من طارق حامد لتصطدم في القائم وترتد بجسم الحارس لتسكن الشباك معلنة عن الهدف الثالث لفريقه.

وتقدم فريق ضمك أمام اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة).

واستهل فريق ضمك خطأً من دفاع اتحاد جدة بهدف مبكر في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول عن طريق جورج كيفين.

وأصيب لويز فيليبي مدافع اتحاد جدة في أول 15 دقيقة من المباراة وتم استبداله وتشير التقارير الأولية غيابه عن كأس العالم للأندية.

وتعادل عبد الرازق حمد الله لاتحاد جدة مع نهاية الشوط الأول بالدقيقة 5+45 من ركلة جزاء.

وعاد جورج كيفين لإحراز هدف التقدم لضمك في الدقيقة 7+45.

فيديو.. هدف طارق حامد في شباك اتحاد جدة السعودي