توقعات احمد الشريف ارتفاع سعر الدهب عام 2024
بعد نجاح جميع توقعاته و تحليلاته للاسواق العالمية خلال السنين السابقة ، يتوقع الخبير الدولي و الاقتصادي في اسواق المال العالمية احمد شريف ان يتجاوز في عام ٢٠٢٤ سعر الذهب العالمي ٢٢٠٠ دولار و اكثر للأونصة .
وقال ان توقعه هذا بناءاً على سببين
الاول هو احتمالية خفض اسعار الفائدة على الدولار في اي وقت في ٢٠٢٤ و ذلك بعد عام كامل مليء من الرفع المتوالي لاسعار الفائدة في ٢٠٢٣ .
و اكد ان في حالة خفض الفائدة سيضعف الدولار حتماً مما يعزز ذلك من ارتفاع اسعار الذهب
الثاني هو ان حوالي ٢٥٪ من البنوك المركزية العالمية تعتزم زيادة احتياطي الذهب لديها في ٢٠٢٤ .
واختتم ذلك سيجعل الطلب زائداً جداً على المعدن الاصفر و هذا سيعزز ايضاً من احتمالية ارتفاع سعره .