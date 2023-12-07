توقعات احمد الشريف ارتفاع سعر الدهب عام 2024

بعد نجاح جميع توقعاته و تحليلاته للاسواق العالمية خلال السنين السابقة ، يتوقع الخبير الدولي و الاقتصادي في اسواق المال العالمية احمد شريف ان يتجاوز في عام ٢٠٢٤ سعر الذهب العالمي ٢٢٠٠ دولار و اكثر للأونصة .

وقال ان توقعه هذا بناءاً على سببين

الاول هو احتمالية خفض اسعار الفائدة على الدولار في اي وقت في ٢٠٢٤ و ذلك بعد عام كامل مليء من الرفع المتوالي لاسعار الفائدة في ٢٠٢٣ .

و اكد ان في حالة خفض الفائدة سيضعف الدولار حتماً مما يعزز ذلك من ارتفاع اسعار الذهب

الثاني هو ان حوالي ٢٥٪؜ من البنوك المركزية العالمية تعتزم زيادة احتياطي الذهب لديها في ٢٠٢٤ .

واختتم ذلك سيجعل الطلب زائداً جداً على المعدن الاصفر و هذا سيعزز ايضاً من احتمالية ارتفاع سعره .