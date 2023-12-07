عاجل
عاجل.. كتائب القسام تعلن مقتل غال آيزنكوت الابن الأصغر لرئيس الأركان السابق
الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

توقعات احمد الشريف ارتفاع سعر الدهب عام 2024

البشمهندس احمد الشريف
البشمهندس احمد الشريف

 

بعد نجاح جميع توقعاته و تحليلاته للاسواق العالمية خلال السنين السابقة ، يتوقع الخبير الدولي و الاقتصادي في اسواق المال العالمية احمد شريف  ان يتجاوز في عام ٢٠٢٤ سعر الذهب العالمي ٢٢٠٠  دولار و اكثر للأونصة .

وقال ان توقعه هذا بناءاً على سببين 
الاول هو احتمالية خفض اسعار الفائدة على الدولار في اي وقت في  ٢٠٢٤ و ذلك بعد عام كامل مليء من الرفع المتوالي لاسعار الفائدة في  ٢٠٢٣ .

و اكد ان في حالة خفض الفائدة سيضعف الدولار  حتماً مما يعزز ذلك من ارتفاع اسعار الذهب 
الثاني هو ان  حوالي ٢٥٪؜ من البنوك المركزية العالمية تعتزم زيادة احتياطي الذهب لديها في ٢٠٢٤ .

واختتم ذلك سيجعل الطلب زائداً جداً على المعدن الاصفر  و هذا سيعزز ايضاً من احتمالية ارتفاع سعره .

الجريدة الورقية