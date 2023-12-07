وكيل صحة قنا يناقش إستعدادات مركز المعلومات للإنتخابات الرئاسية

إلتقي الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الخميس، ومسؤولي مراكز المعلومات بالإدارات الصحية والمستشفيات.

وذلك لمناقشة الإستعدادات النهائية لدعم الخدمات الطبية خلال فترة الإنتخابات الرئاسية والمقرر عقدها من يوم الأحد وحتي الثلاثاء القادم، جاء ذلك في حضور الأستاذ مينا سمير مدير مركز المعلومات بالمديرية.

وأكد بدران خلال لقائه بضرورة تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بحصر يومي للفرق الطبية التي سوف تتردد علي مراكز الإقتراع خلال الإنتخابات وإرسال بيان دوري بذلك.

وأشار بدران علي أن المديرية سوف تقدم التأمين الطبي الشامل من خلال خطة شاملة تضم جميع مراكز المحافظة بفريق متكامل يعمل طوال ساعات الإنتخابات اليومية.

داعيا جميع أبناء الفريق الطبي بالتوجه إلي مراكز الإقتراع ودعم العملية الإنتخابية والتي تؤثر إيجابيا علي إستقرار الدولة وحفظ قدراتها.