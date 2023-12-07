الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود: الوضع في غزة تجاوز بكثير الأزمة الإنسانية

وصف الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود الدكتور كريستوس كريستو، اليوم الخميس ، الوضع في قطاع غزة ب"الفوضوي".

وأعرب كريستو -حسبما نقلت ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- عن شعوره بقلق بالغ من أنه في القريب العاجل سيكون الناس في وضع يحاولون فيه فقط البقاء على قيد الحياة.

وقال كريستو إن زملاءه على الأرض في القطاع يواصلون إطلاعه على آخر المستجدات، مضيفًا أن الوضع في غزة تجاوز بكثير الأزمة الإنسانية حيث أنه لا يوجد مكان آمن.

يشار إلى أنه مع دخول الحرب في غزة شهرها الثالث، أصبح 85% من السكان البالغ عددهم 3ر2 مليون نسمة بلا مأوى، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.