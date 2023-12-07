الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

التعاون الإسلامي ترحب بدعوة الأمم المتحدة لإعلان وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي إلى إعلان وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة تجنباً لوقوع كارثة إنسانية، وذلك بموجب المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.

 

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وأكد أمين المنظمة - في تصريح اليوم الخميس وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - أن هذه المبادرة خطوة مهمة وضرورية لتفعيل دور ومسؤولية مؤسسات الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس الأمن الدولي تجاه وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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