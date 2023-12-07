محافظ الفيوم يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية.من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جاهزية عدد من مقار اللجان الانتخابية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بهدف التأكد من جاهزية المقار لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، و حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة.

تابع المحافظ ، عدداً من مقار اللجان الانتخابية، بمدينة الفيوم، وكذا عدد من المقار بقرى مراكز إطسا، وسنورس، وطامية، للتأكد من اكتمال التجهيزات باللجان الانتخابية، لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح المحافظ، أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالوحدات المحلية، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وأكد محافظ الفيوم، على تكثيف أعمال النظافة بمقار اللجان الانتخابية بمراكز وقرى المحافظة، للظهور بالشكل الحضاري اللائق، وكذا تيسير الحركة المرورية بالطرق المؤدية إليها، ورفع كافة الإشغالات بالطرق الرئيسية والميادين، وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين، لآداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

حث الطلاب على المشاركة فى الانتخابات

ومن جهه اخرى قام الدكتور شريف العطار عميد كلية الهندسة بالفيوم ، يرافقه الدكتورة مهجة امبابي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا ابو السعود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور اسلام هلالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، بالالتقاء بطلاب الكلية، لحثهم على المشاركة الفعالة والإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

أشار الدكتور شريف العطار إلى أنه في إطار حرص أسرة كلية الهندسة في المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، فإنه تم المرور علي الفرق وكافة الأقسام العلمية بالمدرجات والقاعات الدراسية المختلفة، والالتقاء بالطلاب في التخصصات المختلفة، بهدف حثهم وتشجيعهم على ضرورة التصويت والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والتعامل مع الأمر بأقصى درجات الوعي والجدية.

بالاضافة إلى مناقشتهم في كافة الاستفسارات المتعلقة بأهمية المشاركة الوطنية والدور المنوط بهم، والإدلاء بالأصوات الانتخابية خلال الاستحقاق الدستوري القادم.

88

7777

8888

77777

77777777