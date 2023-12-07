تونس ورومانيا تبحثان التعاون في المجال الأمني والهجرة

بحث وزيرالشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار مع نائب الوزيرالأول وزير الشؤون الداخلية الروماني كاتلين مارين عددا من القضايا الثنائية التي تهم الجانبين لاسيما التعاون في المجال الأمني والهجرة.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية ، في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا اللقاء جاء في إطار زيارة وزيرالخارجية التونسي لرومانيا وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة مهمة ثمّن فيها الجانبان عراقة العلاقات التونسية الرومانية ومتانتها خاصة في ظلّ احتفال البلدين الصديقين بالذكرى الستين على إقامتها.

وأثنى الجانبان على عراقة الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تعود إلى سنة 1995 والقائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة..مثمنين الديناميكية والزخم الجديد للتعاون المتنوع والشامل بين الطرفين من خلال توقيع مذكرة التفاهم في يوليو 2023.