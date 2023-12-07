نقابة الأطباء بقنا تدشن حملة " انزل .. شارك ..اصنع مستقبل بلدك "

أطلقت نقابة الأطباء بمحافظة قنا اليوم حملة " انزل .. شارك ..اصنع مستقبل بلدك " والتي تستهدف حث الأطباء علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية من أجل الحفاظ علي الوطن .

وقال الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق في مصر الأحد المقبل واجب وطني وحق من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور المصري وأن جيش مصر الأبيض " الأطباء " يدرك ويعي أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل الحفاظ علي الوطن والنهوض به نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة .

ودعا نقيب أطباء قنا جموع الأطباء والعاملين في الحقل الطبي بضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري ليسطر جيش مصر الأبيض ملحمة جديدة من أجل الوطن.