روبي وأحمد فهمي يجتمعان في عمل سينمائي جديد 2024

يجتمع الفنان أحمد فهمي وروبي في عمل سينمائي جديد من إخراج محمد سلامة، ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

أحمد فهمي وروبي

آخر أعمال روبي

كانت آخر أعمال الفنانة روبي، فيلم شلبي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ودارت أحداثه حول الشاب (صابر)، الذي يعمل ببيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق (صابر) حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم (شلبي)، وسرعان ما يخوض (صابر) أحداث مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

أبطال فيلم شلبي

فيلم شلبى يضم عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم محمد محمود، سليمان عيد، روبي، بيومي فؤاد، كريم محمود عبدالعزيز.

فيلم شلبي يجمع كريم محمود عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثالثة بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، و "من أجل زيكو" الذي شارك فى بطولته منة شلبي، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمي.

فيلم شلبي

كما شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل "حضرة العمدة"، والذي ضم مجموعة كببرة من الفنانين وهم: "أحمد رزق، وفاء عامر، محمود عبدالمغني، أحمد بدير، بسمة، ديـنا، إدوارد، إيهاب فهمي، محمود حافظ، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب ".

وتدور أحداث العمل حول "صفية الفارس" والتي تجسدها روبي وهي أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى مشوق.

أحمد فهمي

آخر أعمال أحمد فهمي

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مسلسل «سفاح الجيزة» الذي عرض عبر إحدى المنصات الرقمية الشهيرة، وحقق صدى واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي، ونال إعجاب النقاد .

تفاصيل مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفًا، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

يضم مسلسل "سفاح الجيزة" مجموعة من النجوم، وهم:"أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.