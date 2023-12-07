موعد وشروط مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

مسابقة التربية والتعليم 2024.. يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد مسابقة التربية والتعليم 2024، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، للعام الثالث على التوالي.

موعد مسابقة التربية والتعليم 2024

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من خلال بيان نُشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بإجراء مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2024 في شهر يناير المقبل لعدد 30 ألف معلم مساعد لسد احتياجات الوزارة.

أضاف البيان أن الدكتور مصطفي مدبولي وجه بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو 2024 لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني، بحيث يكون العدد بحلول نهاية عام 2024 قد بلغ 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

وستُعلن وزارة التربية والتعليم المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024، خلال شهر يناير المقبل، وهو الموعد الذي وجه به رئيس مجلس الوزراء.

شروط مسابقة 30 ألف معلم؟

حددت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدد من الشروط للتقدم في مسابقة 30 ألف معلم، خلال العامين الماضيين ومن المتوقع ألا تختلف هذه الشروط كثيرًا عن مسابقة التربية والتعليم 2024؛ والتي جاءت وفقًا للآتي:

أن يكون المتقدم للمسابقة متمتعًا بالجنسية المصرية.

أن يكون المتقدم للمسابقة محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون االمتقدم للمسابقة سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون المتقدم للمسابقة سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يزيد سن المتقدم للمسابقة على 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

أن يكون التقدير العام المتقدم للمسابقة (مقبول) فأعلى.

أن يجتاز المتقدم للمسابقة الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

اجتياز المتقدم للمسابقة الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا امتحانات مسابقة 30 ألف معلم.

يجب على المتقدم للمسابقة التقديم في المحافظة الكائن بها محل الإقامة وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

حدد الجهاز المركزي، خلال العامين الماضيين، الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم، بشرط رفعها على الموقع بصيغة JPG وأن تكون أصلية وملونة، ومن المتوقع ألا تختلف مستندات العامين الماضيين عن مستندات مسابقة التربية والتعليم 2024، وهذه المستندات شملت الآتي:

صورة شخصية للمتقدم.

بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم مع مراعاة رفعها بـ(وجهين بحسب الأحوال).

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

إيصال الإيداع البنكي.

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى (إن وجد).