تشكيل إيسترن كومباني أمام الشرطة بالقسم الثاني

أعلن خالد إينو المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة اتحاد الشرطة اليوم ضمن مواجهات الجولة السابعة في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي

سعيد فتحي

خط الدفاع

الحسيني طه - محمد علاء - مصطفى إبراهيم - عبد الفتاح أحمد.

خط الوسط

محمد عبدالله - أحمد سعيد الأعصر- مصطفى بهاء- أحمد أبو بكر (موكشا).

الهجوم :

محمد أنور (الليمبي) - إسماعيل أشرف.

البدلاء :

محمد عاشور - علي محمد - هشام عبد التواب - محمد عادل - محمد جمعة - أسامة ابراهيم (كاچو)- أحمد عيد (شيكا) -عبد العظيم شريف- إيهاب يوسف.