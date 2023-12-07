الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل إيسترن كومباني أمام الشرطة بالقسم الثاني

فريق ايسترن كومباني
فريق ايسترن كومباني

أعلن خالد إينو المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة اتحاد الشرطة اليوم ضمن مواجهات الجولة السابعة في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي : 

حراسة المرمي 

سعيد فتحي

خط الدفاع

الحسيني طه - محمد علاء - مصطفى إبراهيم - عبد الفتاح أحمد.

خط الوسط

محمد عبدالله - أحمد سعيد الأعصر- مصطفى بهاء- أحمد أبو بكر (موكشا).

الهجوم :

محمد أنور (الليمبي) - إسماعيل أشرف.

 

البدلاء : 

محمد عاشور - علي محمد - هشام عبد التواب - محمد عادل - محمد جمعة - أسامة ابراهيم (كاچو)- أحمد عيد (شيكا) -عبد العظيم شريف- إيهاب يوسف.

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