رئيس مدينة نجع حمادي ومدير التعليم يتفقدان مقار اللجان الانتخابية

أجرى أشرف نور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، والدكتور عفت وزيرى مدير الإدارة التعليمية، اليوم الخميس، جولة تفقدية على جميع اللجان الانتخابية بالمدينة والقرى التوابع للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الإنتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين العاشر والحادى عشر والثانى عشر ديسمبر الجاري، والتأكد من مدى جاهزية تلك المقار الانتخابية من حيث الإضاءة والنظافة خارج وداخل اللجان وتوفير جميع سبل الراحة والطمأنينة والأمن والسلامة سواء للناخبين أو أعضاء اللجان.

وأكد أنور، تضافر وتعاون جميع القطاعات الخدمية الحكومية على مستوى دائرة المركز، التنسيق والتواصل المستمر بين الإدارات المعنية ورؤساء القرى، وذلك بعمل غرفة عمليات ورصد مركزية بمقر ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى منبثق منها غرف عمليات مصغرة بالوحدات القروية التوابع ومديري المدارس الوقوف على أهبة الاستعداد للعملية الانتخابية.

كما تم مراجعة جميع أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق وجودة الإضاءة داخل وخارج اللجان. كما تم التواصل مدير مدير الادارة الصحية مدير التضامن الاجتماعي لتوفير عدد كافٍ من المقاعد المتحركة داخل اللجان وعمل مظلات داخل جميع اللجان. كما أكد المسئولين على متابعة ومراقبة اللجان والتى تضم احمد فريج نائب رئيس المركز، وأشرف رفعت مشرف عام على المدينة وبيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة ومحمد حارث رئيس قسم الإشغالات بالوحدة ) بتذليل جميع العقبات ورفع جميع الإشغالات الموجودة بمحيط اللجان وتوفير سبل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان. وأوضح أنور، أن هذا التفقد للمقار الانتخابية برفقة عفت وزيرى مدير الإدارة التعليمية أتى بثماره بالتنبيه والتشديد على مديرى المدارس، بتنفيذ تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا من إعداد وتجهيز المقار الانتخابية الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أنه جرى تخصيص نحو 47 مركزًا انتخابيًا على مستوى المركز، وعدد اللجان الفرعية 56 لجنة من ضمنهم لجنتين للوافدين الأولى بمدرسة الشهيد إسلام بالترعة الضمرانية بنجع حمادي، والثانية مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بمدينة الألومنيوم بهو.