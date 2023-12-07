رئيس مجلس النواب ينعى النائب خليفة رضوان

نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ببالغ الأسس والحزن باسمه واسم أعضاء المجلس، المغفور له بإذن الله النائب/ خليفه رضوان خلف - عضو مجلس النواب- عن دائرة جرجا محافظة سوهاج ، والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 .

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي ، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل ، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ