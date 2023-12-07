الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس مجلس النواب ينعى النائب خليفة رضوان

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

 نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ببالغ الأسس والحزن باسمه واسم أعضاء المجلس، المغفور له بإذن الله النائب/ خليفه رضوان خلف - عضو مجلس النواب- عن دائرة جرجا محافظة سوهاج ، والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 .

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مجلس النواب الأمريكي يطرد نائبًا جمهوريًا متهمًا بالفساد والاحتيال

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اقتصادية النواب: إيديكس 2023 يضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا

 تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي ، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل ، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

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الجريدة الورقية