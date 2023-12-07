الأكاديمية العربية تشارك في الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد اكسبو

شاركت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى لسلاسل الإمداد First international China Supply Chain EXPO والذى عقد في بكين بجمهورية الصين الشعبية.

جاء ذلك في إطار الدعوة المقدمة إلي الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتور على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، بالتنسيق مع الوزير مفوض رحاب عز الدين حامد مع إدارة العلاقات الإقتصادية لمشاركة الأكاديمية العربية كإحدى منظمات العمل العربى المشترك إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة في التعليم والتدريب والإستشارات.

وذلك من خلال المشاركة في جناح جامعة الدول العربية في المعرض المصاحب للحدث والذى يتضمن كبرى الشركات والمؤسسات العالمية في العديد من المجالات المختلفة وهى "النقل الذكى – الزراعة الخضراء – الطاقة النظيفة - التكنولوجيا الرقمية – الحياة الصحية" بمشاركة العديد من الدول الأجنبية والإفريقية والآسيوية، حيث تم من خلال جناح الجامعة العربية عرض أبرز الإنجازات التي تحققت في المنطقة العربية.

وشارك في افتتاح أعمال المعرض عدد كبير من رؤساء عدد من الدول بالإضافة لرؤساء عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة عبر الفيديو.

وبدأت الجلسة بكلمة من السيد Ren Hongbin رئيس المجلس الصينى لتنمية التجارة الدولية ،كما شارك بالحضور وإلقاء كلمة السيد Li qiang رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الصين الشعبية.

وقد شاركت الأكاديمية من خلال عرض الأنشطة المختلفة التي تقوم بها في مختلف الفروع والكليات بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وفى إطار حرص الأكاديمية على ترسيخ علاقاتها بالجهات المختلفة وتطويرها والتواصل مع مختلف المؤسسات لتمثيل الأكاديمية وتقديمها للمجتمع الدولى بما فى ذلك الجامعات والمؤسسات الأجنبية والعربية والأفراد التى قد يكون لها مصالح مشتركة مع الأكاديمية كمؤسسة تعليمية وتدريبية واستشارية،وعرض المواد الدعائية الخاصة بها في الجزء المخصص لها في جناح جامعة الدول العربية.

وقد قام بتنظيم الحدث، المجلس الصينى لتنمية التجارة الدولية التابع لوزارة التجارة الصينية والذي تأسس في عام 1978، وهو منظمة خدمية حكومية تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الدولي في بكين، ويعد جسر يربط مجتمعات الأعمال المحلية والأجنبية من خلال تعزيز التجارة والاستثمار الدولي، وتقديم خدمات قانونية تجارية دولية، وتيسير صناعة المعارض والمؤتمرات الدولية، وإنشاء آليات متعددة وثنائية الأطراف للتعاون الاقتصادي والتجاري الدولي، وتطوير خزانة فكرية تطبيقية للأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية.

وموضوع النسخة الأولى من معرض CISCE هو "ربط العالم من أجل مستقبل مشترك". حيث يعتبر منصة دولية مفتوحة تجمع بين قطاعات الإمداد والإنتاج والتوزيع، وتربط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتعزز التعاون بين الصناعة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتسهل التفاعل بين الشركات الصينية والأجنبية، وتوسيع التعاون في مجال التجارة والاستثمار، وتجميع الابتكار، وتبادل الخبرات، حيث سيتم دعوة المؤسسات الدولية لعرض أحدث إنجازاتهم في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والمعدات والتطبيقات.

أقيم الحدث تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،ومنظمة الصحة العالمية، والغرفة التجارية الدولية، كما تم الإعلان عن إقامة الدورة الثانية للحدث 2024 القادم.

وعلى هامش المعرض تم إهداء بعض الهدايا التذكارية والتي تحمل شعار الأكاديمية لكبار الشخصيات الزائرين لجناح جامعة الدول العربية،وشهد الجناح إقبال واهتمام الزائرين في العديد من المراحل العمرية والذي يعكس اهتمام رواد المعرض بالتعليم والثقافات العربية بمختلف الأنشطة بالدول العربية.