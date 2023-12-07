زراعة أسيوط تستهدف 170 الف فدان من القمح بالموسم الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط إنطلاق موسم زراعة محصول القمح داخل 11 مركزًا بالمحافظة، من ديروط شمالا حتى مركز الفتح جنوبا، ومن المستهدف زراعة 170 ألف فدان بزيادة 3 آلاف فدان عن الموسم الماضى.

وقال المهندس رضا عليوة سند، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، أن المديرية سعت في توفير كافة أنواع التقاوى اللأزمة لمحصول القمح، وللمحاصيل الشتوية بشكل عام للمزارعين، حيث تم توفير تقاوى القمح (جيزة 171، ومصر1 ومصر3، وسخا 95، وسدس14).

ومن جانبه أضاف "سند" أنه تم توفير أصناف بذور القمح المكرونة، (بنى سويف 5، وبنى سويف 7) وذلك لتغطية احتياجات المزارعين من التقاوي، مشيرًا الي أن جميع أصناف تقاوي القمح عبارة عن شيكارة وزن 30 كيلو جراما، بسعر 550 جنيها للشكارة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط علي توفير الأسمدة اللازمة وفقا لمخصصات كل فدان، حيث يتم صرف الدفعة الأولى مع بدء رية المحاياة وأوضح أنه تم عقد اجتماعات مع المزارعين لتوعيتهم بطرق الزراعة الحديثة، وطرق التسميد والرى، والوقاية من الحشرات، ومواعيد الرى والحصاد.