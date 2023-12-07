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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وفاة الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن جرجا والعسيرات بسوهاج

الدكتور خليفة رضوان
الدكتور خليفة رضوان

توفى إلى رحمة الله تعالى الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس النواب بسوهاج ، بعد صراع لمدة عام مع المرض عن عمر يناهز60 عامًا .

جدير بالذكر أن الدكتور خليفة رضوان خريج كلية الصيدلة بجامعة الأزهر الشريف، وقد خاض غمار السياسة فى عام 2000م ونجح مستقلا فى دورة 2005 م ، وأعيد انتخابه فى عام 2020م بدائرة جرجا والعسيرات..

ومن المقرر دفن النائب الراحل ، بعد صلاة الجمعة غدا ، فى مسقط رأسه بقرية بيت خلاف التابعة لمركز جرجا ، بعد وصول الجثمان من القاهرة.

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