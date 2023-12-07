وفاة الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن جرجا والعسيرات بسوهاج

توفى إلى رحمة الله تعالى الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس النواب بسوهاج ، بعد صراع لمدة عام مع المرض عن عمر يناهز60 عامًا .

جدير بالذكر أن الدكتور خليفة رضوان خريج كلية الصيدلة بجامعة الأزهر الشريف، وقد خاض غمار السياسة فى عام 2000م ونجح مستقلا فى دورة 2005 م ، وأعيد انتخابه فى عام 2020م بدائرة جرجا والعسيرات..

ومن المقرر دفن النائب الراحل ، بعد صلاة الجمعة غدا ، فى مسقط رأسه بقرية بيت خلاف التابعة لمركز جرجا ، بعد وصول الجثمان من القاهرة.