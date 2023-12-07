فاعاليات مؤتمر "الحوكمة ومكافحة الفساد " للإداريين بكلية الطب جامعة المنصورة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة المنصورة، المؤتمر الثاني للإداريين بالمجال الطبي بالجامعة، بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أشرف شومة عميد طب المنصورة الدكتورغادة القنيشي وكيل كليه الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتورالشعراوى كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورعلى توفيق نقيب أطباء الدقهلية، ومحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة و سعد عبد الوهاب الأمين المساعد للجامعة و مجدى فريد الأمين المساعد للجامعة، نظم المؤتمر وحدة تنمية الموارد البشرية بكليه طب المنصورة بإشراف د .محمود التهامى مدير الوحدة



وشدد الدكتورمحمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة، على أهمية مكافحة الفساد و كيف ان فساد الافراد يمكن ان يؤثر على المؤسسة و سمعتها و أشار الى دور التحول الرقمى فى الحد من الفساد و تبعاته.



وأضاف محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، عن الدور البارز للجهاز الادارى و أهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين و بخاصة فى المستشفيات والمراكز الطبية و ضرورة مواكبة الإداريين لكل ما يستجد من قوانين و تشريعات.



وأشار أ .د الشعراوى كمال، أن الفساد يعمل على إعاقة التنمية و أشاد بدور إدارة الجامعة و كلية الطب فى تبنى سياسات تحد من الفساد و بخاصة فى مجال التحول الرقمى و حجز التذاكر إلكترونيا.

كما أوضحت رشا رفعت مدير عام طب المنصوره دور الادارة فى تحسين بيئة العمل و تجهيز المكاتب الادارية والجهد المبذول لرفع كفاءه العاملين و تحسين الاداء.

بدأت فعاليات الجلسه الأولى للمؤتمر بمحاضره الدكتوره سماح حافظ وكيل كلية التجاره لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحدث فيها عن الحوكمه وآلية مكافحة الفساد المالى

ثم محاضرة أمل عبد الرازق مدير عام الشئون القانونية بالجامعة عن الجوانب القانونية فى مكافحه الفساد الادارى

وتحدثت نجوى مشالى مدير مكتب الشكاوى بالجامعة عن منظومة الرد على الشكاوى فى جامعة المنصورة.

وتحدث الدكتور تامر العشرى الاستاذ المساعد بكلية التجارة عن مفهوم الفساد و اسباب و أنواعه و دور الدولة و الأفراد فى التصدى و مكافحه الفساد

و عن رأى الدين أكد الشيخ سامح محمد السيد عن أن الدين الإسلامي حذر من الفساد و تبعاته و أن الفساد بجميع أنواعه وصوره وجوانبه من أعظم المحرمات وأبشع المنكرات التي نهى الله عنها.

و فى الختام القت الدكتورةمحاسن عبيه الزميل بمستشفى الباطنة التخصصى و مشرف التحول الرقمى محاضره أوضحت فيها دور التحول الرقمى فى تقليل العامل البشرى و القت الضوء على تجربة مستشفى الباطنة التخصصي في التحول الرقمى و كذلك ما تم فى كلية الطب من تطبيق لنظام إدارة و حفظ المستندات.

و فى ختام الافتتاح تم تكريم الإداريين الحاصلين على مؤهلات عليا ( دبلوم و ماجستير و دكتوراه)فى العامين الماضيين تقديرا لتميزهم العلمي.