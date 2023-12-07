رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض يناقش صيانة الأجهزة المعطلة بالفيوم

استقبل الدكتورسامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة نيفين شعبان مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة والسكان والوفد المرافق لها بمكتبه استمر لمدة ساعة عقب زيارتها وفريق الوزارة لمحافظة الفيوم والمرور على بعض وحدات الرعاية الاساسية بجميع انحاء المحافظة، بحضور الدكتورشريف صبحى -مدير الطب العلاجي بالمديرية، لمناقشة توفير الأخصائيين من المستشفيات لوحدات التطوير.

وعقب ذلك تم عقد اجتماع موسع بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية استمر لمدة ساعتين

وناقش الاجتماع المسائى الذى حضره جميع مديرى الادارات وفريق إشراف الرعاية الأساسية، سلبيات المرور، ومتابعة صيانة الأجهزة المعطلة ومتابعة الانجاز بوحدات حياة كريمة ومتابعة منشآت مبادرة تطوير الرعاية الأولية وتوفير الأخصائيين بها والتأكد من تفعيل الملفات العائلية, كما اكدت على دعمها لفريق العمل و تلبية احتياجاتهم من اجل تقديم خدمة افضل للمواطنين.

وقامت الدكتورة سعاد عبد المجيد -رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، يرافقها وفد من مديرى ادارات القطاع وعلى راسهم الدكتور محمد عبد الله -رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية والدكتور احمد عبد الغنى -مدير عام ادارة الرعاية الاولية بالمرور على 20 وحدة من وحدات الرعاية الاساسية .

تم تقسيم الفريق إلى 7 فرق قاموا بالمرور على جميع مراكز الفيوم واستقبل الدكتورة رئيس القطاع والدكتور احمد عبد الغنى -مدير عام الرعاية الاولية، والدكتور جمال الكاشف -مدير عام ادارة السن المدرسى بوزارة الصحة بوزارة الصحة بمركز يوسف الصديق الدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية بالمديرية والدكتور احمد عبد الهادى -مدير الادارة الصحية والدكتورة امل امين- مساعد مدير الرعاية الاساسية وهالة احمد -مدير ادارة التمريض بالمديرية والدكتور احمد الملوانى -منسق حياة كريمة بالمديرية والدكتور يحيى فخر الدين -مدير السن المدرسى بالمديرية و تم المرور على المركز الطبى بالريان ضمن مبادرة حياة كريمة لمتابعة الانجاز وتمت مقابلة مدير المشروع المسئول وتم الاتفاق معه على ارسال خطة متابعة انتهاء الاعمال بنهاية الشهر كما وعد دولت رئيس الوزراء.

وحدات التطوير

و قامت ايضا بالمرور على المركز المتميز بالشواشنة حيث انه من وحدات التطوير ذات التردد العالى و التى يتوفر بها خدمة الأخصائي حتى فى الفترة المسائية وتم الاستماع الى احتياجات المواطنين كما تم تفقد عيادة تنظيم الاسرة وتم التاكد من توفير الوسائل و استكمال الملف العائلى واستدعاء الرائدات للأسر وانشاء ملفات جديدة

بعد ذلك تم المرور على وحدة المشرك بحرى حيث تم التاكد من توافر جميع الخدمات

و فى ادارة البندر قامت الدكتورة هالة العربى -مدير عام ادارة الحد من الاعاقة بالوزارة بالمرور على مركز طبى كيمان فارس والسد العالى و الحادقة وذلك فى حضور الدكتور هانى انور -مدير الادارة والدكتورة ساندى حبيب من ادارة الرعاية الاساسية.

كما قام الدكتور رئيس الادارة المركزية بالمرور فى ادارة المركز على وحدات العزب و اللاهون و منشاة عبد الله وذلك فى حضور الدكتور رضا تاج -مدير الادارة

وفى سنورس قام رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية ايضا بالمرور على وحدات الكعابى الجديدة ووحدة بنى عتمان و مركز طبى سنهور القبلية وذلك فى حضور الدكتورة منى سعد -مدير الادارة.

بينما تم المرور فى ابشواى على مركز طبى ابو جنشو و وحدتى زيد والنصارية وذلك فى حضور الدكتور راضى رشاد -مدير الادارة الصحية والدكتورة فيرا اسحق من ادارة الرعاية الاساسية.

وفى اطسا قامت الدكتورة آمال عبد الحى -مدير عام ادارة رعاية الامومة والطفولة بالوزارة بالمرور على مركز طبى الغرق ومركز طبى اطسا وذلك فى حضور الدكتورة نورة السيد -مدير الادارة الصحية والدكتورة ابتسام روبى -مدير رعاية الامومة والطفولة بالمديرية

وقام فريق الوزارة بالمرور فى مركز طامية تم المرور على المركز الطبى بطامية والمركز المتميز بسرسنا وذلك فى حضور الدكتورة نشوى رحيم -مدير الادارة الصحية.

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