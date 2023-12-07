جالاردو يستقر على تشكيل الاتحاد لمواجهة ضمك في الدوري السعودي

استقر المدير الفني مارسيلو جالاردو على تشكيل الاتحاد الرسمي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد ضمك على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: زكريا هوساوي – حسن كادش – لويس فيليبي - مهند

الوسط: فيصل الغامدي - فابينهو – نجولو كانتي

الهجوم: كورنادو – عبد الرزاق حمدالله – العمري

موقع الاتحاد وضمك في جدول الدوري :

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة حصدها من 15 مباراة بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات، بينما خسر 3 مواجهات.

على الجهة المقابلة بدخل فريق ضمك المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز على الفيحاء وأبها في أخر جولتين، ويحتل ضمن المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد وضمك والقناة الناقلة:

وستنطلق مباراة الاتحاد ضد ضمك في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة SSC HD التابعة لشركة الرياضة السعودية الحاصلة على حقوق بث الدوري.

وكلفت قنوات SSC السعودية الرياضية مهمة التعليق على مباراة الاتحاد وضمك للمعلقين مشاري القرني، عيسي الحربين.