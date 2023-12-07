موعد مباراة الاتحاد وضمك اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة والمعلق

يحل فريق ضمك ضيفًا على فريق الاتحاد في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

يخوض فريق الاتحاد المباراة تحت قيادة المدير الفني مارسيلو غالاردو منتشيا بالفوز الذي حققه على حساب فريق الخليج بالجولة السابقة، حيث يأمل النمور لخطف النقاط الثلاثة لمواجهة الغد لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة حصدها من 15 مباراة بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات، بينما خسر 3 مواجهات.

على الجهة المقابلة بدخل فريق ضمك المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز على الفيحاء وأبها في أخر جولتين، ويحتل ضمن المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد وضمك والقناة الناقلة:

وستنطلق مباراة الاتحاد ضد ضمك في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة SSC HD التابعة لشركة الرياضة السعودية الحاصلة على حقوق بث الدوري.

وكلفت قنوات SSC السعودية الرياضية مهمة التعليق على مباراة الاتحاد وضمك للمعلقين مشاري القرني، عيسي الحربين.