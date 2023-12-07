عاجل
عاجل| يؤوي نازحين.. قصف منزل عائلة زعرب في خانيونس واستشهاد 13 مدنيًا القسام: قصف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي بغزة
الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الاتحاد وضمك اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة والمعلق

الاتحاد و ضمك
الاتحاد و ضمك

يحل فريق ضمك ضيفًا على فريق الاتحاد في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

يخوض فريق الاتحاد المباراة تحت قيادة المدير الفني مارسيلو غالاردو منتشيا بالفوز الذي حققه على حساب فريق الخليج بالجولة السابقة، حيث يأمل النمور لخطف النقاط الثلاثة لمواجهة الغد لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري.

txt

كانتي يغادر مع بعثة الاتحاد لمواجهة ضمك في الدوري السعودي

txt

موعد مباراة الاتحاد وضمك في الجولة 16 من الدوري السعودي

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة حصدها من 15 مباراة بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات، بينما خسر 3 مواجهات.

على الجهة المقابلة بدخل فريق ضمك المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز على الفيحاء وأبها في أخر جولتين، ويحتل ضمن المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد وضمك والقناة الناقلة:

وستنطلق مباراة الاتحاد ضد ضمك في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة SSC HD التابعة لشركة الرياضة السعودية الحاصلة على حقوق بث الدوري.

وكلفت قنوات SSC السعودية الرياضية مهمة التعليق على مباراة الاتحاد وضمك للمعلقين مشاري القرني، عيسي الحربين.

الجريدة الورقية