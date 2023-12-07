جدول مباريات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، العديد من المواجهات القوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون هناك مباريات في الدوري الإنجليزي والفرنسي والدوري السعودي.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء توتنهام ونظيره وست هام في البريميرليج، بجانب لقاء اتحاد جدة وضمك في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-12-2023

مباريات الدوري السعودي اليوم

الفتح أمام الحزم، وتنطلق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport extra1.

اتحاد جدة ضد ضمك، وتنطلق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport extra2.

الشباب أمام الاتفاق، وتنطلق المباراة الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sport 1.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

نيوكاسل يونايتد ضد ايفرتون، في تمام 09:30 مساءً بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

وست هام يونايتد ضد توتنهام، في تمام 10:15 مساءً بتوقيت مصر، 11:15 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ستراسبورج أمام بريست، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 5 HD.

مباريات اليوم في كأس إسبانيا 2024 (الدور الثاني)

أراندينا - قاديش، (09:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC EXTRA 1 HD.

سيستاو ريفر - سيلتا فيغو، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC EXTRA 3 HD.

اوريهوليا - جيرونا (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC EXTRA 1 HD.

كايون - أتلتيك بيلباو (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC EXTRA 2 HD.