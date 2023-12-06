إسماعيل هنية: آن للظلم التاريخي الواقع على الفلسطينيين أن ينتهي (فيديو)

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الحرب التي تواجهها غزة حققت عدة أهداف منها على سبيل المثال عودة قضية فلسطين مجددا لواجهة العالم، وواجهة التداول الإقليمي والدولي، بعد أن تراجعت قبل هذه المعركة في سلم الاهتمام لأسباب عديدة.

وأضاف هنية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج ملف اليوم على شاشة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، أنه من الأهداف أيضا التي تم تحقيقها في هذه العملية البطولية، أنها ضربت المفهوم عن جيش الاحتلال بأنه جيش أسطوري لا يقهر، رغم الفارق الكبير في حجم القوة والعتاد والعدة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.

إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في بعدها العربي والإسلامي والإنساني

وأشار إسماعيل هنية إلى أن الهدف الثالث هو إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في بعدها العربي والإسلامي والإنساني، وتابعنا كيف أن نظامنا العربي الرسمي في أكثر من اجتماع، سواء القمة الدولية في القاهرة أو القمة الإسلامية أو القمة العربية الإسلامية التي عقدت في السعودية، كانت قضية فلسطين لها الأولوية لدى كل الزعماء في هذه المؤتمرات، وهذه الأهداف ذات بعد استراتيجي تحمل رسالة معينة وواضحة، أن الشعب الفلسطيني يريد الحرية لأرضه، وأن يعيش كريما فوق هذه الأرض، وآن للظلم التاريخي الذ يتعرض له من النكبة وحتى الآن أن ينتهي.

حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن من ناقوس الخطر الذي يلاحق سكان غزة.

غرد غوتيريش، عبر منصة تويتر سابق “أكس حاليا”، ناقوس الخطر الذي يعيشه سكان غزة، خلال حديثه مجلس الأمن، مستندًا للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن لأول مرة خلال فترة ولايتي كأمين عام، استند للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لمواجهة الخطر الشديد يتمثل في انهيار النظام الإنساني في غزة.

وأضاف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن نادرا عندما ألجأ لمواثيق الأمم المتحدة، قائلًا: "بلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلام والأمن الدوليين".

أحث المجلس الأمن، على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية ونداء إلى إعلان وقف إطلاق النار الإنساني.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قبل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قال غوتيريش إن الفلسطينيين يعانون من "أحد أحلك الفصول في تاريخهم"، مجددا إدانته لـ"هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".

إلا أنه شدد على أن ذلك "لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، داعيا إلى "وقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد، والوصول دون قيود للمساعدات المنقذة للحياة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحماية المدنيين، ووضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي".

يذكر أن إسرائيل وحماس اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار المؤقت حتى يوم الأربعاء، مع إطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين لدى "حماس" والأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

من جانبه قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن الأمين العام منزعج بشدة بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح في عدة مستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف: باسم الإنسانية، يدعو الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار.

