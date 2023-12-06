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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الغذائية إلى المدنيين في غزة

مساعدات غذائية
مساعدات غذائية

أعلنت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عن إرسال مساعدات غذائية جديدة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اليوم الاربعاء لمتابعة توصيات المؤتمر الإنساني الدولي للسكان المدنيين في غزة والذي عقد في 9 نوفمبر الماضي بباريس.

 

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ووفقا لبيان للخارجية الفرنسية نشر مساء اليوم، سيتم إرسال دفعة مساعدات غذائية تزن 600 طن من المكملات الغذائية. 

 

كما ستضاف هذه الشحنة إلى أكثر من 200 طن من الامدادات الإنسانية التي تم نقلها بالفعل، والتي تشمل الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، وأيضا مجموعة من الإسعافات والمعدات والأدوات الطبية، حسبما أفاد بيان الخارجية. 

 

وستواصل فرنسا جهودها بلا هوادة لمساعدة السكان المدنيين في غزة.

 

وقد اجتمعت اليوم وزيرة الخارجية، كاترين كولونا، عبر الفيديوكونفرنس، مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة، لا سيما المفوض العام للأونروا، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية والدول التي شاركت في مؤتمر 9 نوفمبر من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة.

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