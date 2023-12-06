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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أميمة عوض: تدشين غرفة عمليات بالدقهلية لمتابعة الانتخابات.. فيديو

أميمة عوض
أميمة عوض

قالت أميمة عوض عضو هيئة عليا بلجنة الوفد بالدقهلية، إننا حضرنا اليوم للمشاركة في المؤتمر الأخير للدكتور عبد السند يمامة، بمركز منيل شيحة مسقط رأسه، لافتة إلى أن المؤتمر الأول كان في الدقهلية ومؤتمر آخر في بورسعيد والغربية وكان مؤتمر حاشدا، متمنية للدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي التوفيق والنجاح.

وأضافت أميمة عوض خلال المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي، في مسقط رأس الدكتور عبد السند يمامة، في قرية منيل شيحة بالجيزة، أنه بالنسبة لمحافظة الدقهلية تم تعليق البانرات في جميع الشوارع والميادين، ومن المقرر عمل غرفة عمليات برأسة طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، مؤكدة أنهم سوف يبذلون أقصى جهدهم من أجل الدكتور عبد السند.

وأشارت أميمة عوض إلى أن جميع المؤتمرات السابقة شهدت حشدا كبيرا من المواطنين متوقعة حضور الكثير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار المرشح الأصلح لرئاسة الجمهورية.

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