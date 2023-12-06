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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

حمدي قوطة: د. عبد السند يمامة اختار مسقط رأسه بمنيل شيحة لآخر مؤتمراته الختامية

المهندس حمدي قوطة
المهندس حمدي قوطة

قال المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إننا نشهد اليوم المؤتمر الختامي في مركز منيل شيحة مسقط رأس الدكتور عبد السند يمامة، لافتا إلى أن المؤتمرات الـ 6 السابقة عقدت في الغربية والدقهلية وبورسعيد والمرج، ثم الختام في الجيزة.

وأضاف، خلال المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي، في مسقط رأس الدكتور عبد السند يمامة، في قرية منيل شيحة بالجيزة، أن الوفد قام بحملة انتخابية جيدة ضمت كل محافظات ومراكز مصر، مؤكدا أن الدكتور عبد السند يمامة ظهر عبر جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية بشكل يومي منذ أكثر من 3 شهور.

وأشار إلى أن حزب الوفد قدم نفسه وقدم برنامجه الانتخابي، متوقعا أن تكون النتائج جيدة.

وحول أهمية مشاركة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، قال المهندس حمدي قوطة، إن المواطنين إذا وجدوا أن التغيير ضروري يجب أن ينزلوا للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح المناسب لهم.

 

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