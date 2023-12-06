تنزانيا| سكان البلدات التي دمرتها الانهيارات الأرضية يحصون خسائرهم

قال رئيس الوزراء قاسم مجاليوا، إن تم العثور على جثتين أخريين في البحث الجاري والآن وصل عدد القتلى إلى 65.

لقي ما لا يقل عن 65 شخصا مصرعهم في انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في شمال تنزانيا، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الثلاثاء، مخفضا حصيلة 68 شخصا قدمها مسؤولون إقليميون في اليوم السابق.

وجرفت الأمطار الغزيرة في مطلع الأسبوع المركبات وأسقطت المباني في بلدة كاتيش الواقعة على سفح التل على بعد 300 كيلومتر (185 ميلا) شمال العاصمة دودوما.

وأظهرت صور بثها التلفزيون أنقاضا من المنازل، بما في ذلك الأثاث، متناثرة في الشوارع، مع تعطل الطرق الرئيسية وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات.

من جانبه قال رجل يدعى جيمس، الذي فقد زوجته وابنته في الكارثة، من حوالي الخامسة صباحا (يوم الأحد) ، سمعت انفجارات قوية خارج المنزلعندما حاولنا الفرار، كان الأوان قد فات لأن الطين والأشجار والحجارة كانت تتدحرج من الجبل.

وقد نزح حوالي 5,600 شخص بسبب الانهيارات الأرضية، وفقا لما ذكره موبهاري ماتينيي، المتحدث باسم الحكومة.

فقد رشيد نتاندو، البالغ من العمر 24 عاما، منزله في الكارثة ووجد مأوى في مدرسة في كاتيش تحولت إلى مركز لجوء.

وأوضح : "أعتقد أن هناك المزيد من الجثث المغطاة بالطين".

ودفعت الكارثة الرئيسة سامية سولوهو حسن إلى قطع زيارتها إلى دبي لحضور محادثات المناخ COP28 ، حيث قال مكتبها إنها ستزور المنطقة المتضررة يوم الخميس.

وتكافح تنزانيا وجيرانها في شرق أفريقيا كينيا والصومال وإثيوبيا الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة المرتبطة بنمط طقس النينيو.

وتؤدي الفيضانات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة في الوقت الذي تخرج فيه من أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود خلفت الملايين من الجوع.

بين أكتوبر 1997 ويناير 1998 ، تسببت الفيضانات واسعة النطاق في وفاة أكثر من 6 شخص في خمسة بلدان في المنطقة.

ويقول العلماء إن الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والعواصف والجفاف وحرائق الغابات أصبحت أطول وأكثر كثافة وأكثر تواترا بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان.

رئيسة تنزانيا

وقدمت رئيسة تنزانيا سامية سولوهو حسن، تعازيها للمتضررين من الانهيارات الأرضية، وقالت إنها أمرت بنشر موارد لمساعدة الضحايا.

وأضافت حسن: "لقد وجهت جميع الموارد الحكومية لجهود البحث والإنقاذ من أجل تجنب المزيد من الوفيات، كما وجهت جميع أجهزتنا الدفاعية والأمنية إلى مكان الحادث، ووزارة الصحة بالاهتمام بالمصابين، وستقوم وزارة التعدين أيضا بتقييم المناطق التي أظهرت فيها الجبال علامات الانهيار".

وبدأت الأمطار الغزيرة، يوم السبت، في بلدة كاتيش الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال العاصمة دودوما، تسببت الأمطار في حدوث فيضانات ثم انهيارات أرضية.

الطقس القاسي

وبعد فترة من الجفاف الشديد، تعرضت شرق أفريقيا في الأسابيع الأخيرة لأمطار غزيرة وفيضانات، مرتبطة بظاهرة النينيو الجوية.

وفي الصومال، أدت الفيضانات إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بينما نزح المئات في كينيا في شمال غرب البلاد.

يمكن أن يتفاقم تأثير ظاهرة النينيو بسبب تغير المناخ ، وفقا للعلماء.

ومع تعرض منطقة شرق أفريقيا الشديدة لتغير المناخ، يتزايد احتمال حدوث طقس متطرف.

تغير المناخ

وقعت الانهيارات الأرضية بينما يجتمع قادة العالم في محادثات المناخ cop28 في دبي.